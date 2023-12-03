ميقاتي يلتقي السيسي في دبي.. ويبحث مع "توتال إنرجيز" في استئناف الحفر

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركتهما في”قمة المناخ” (كوب 28) في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع في لبنان وغزة والجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، والتوصل إلى وقف إطلاق النار تمهيدًا للعودة إلى البحث في حل شامل، يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية.

“توتال إنرجيز“

كما اجتمع رئيس الحكومة، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” الفرنسية باتريك بوانييه.

وتم خلال الاجتماع البحث في التقرير الدوري الذي تعده “توتال إنرجيز” بشأن أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية، وإمكان استئناف أعمال الحفر في موقع ثان في البلوك 9. وقد أشار بوانييه إلى أنّ “هذا الأمر رهن التقرير بالنتائج التي حصلت حتى الآن”.

كما تطرق البحث إلى إمكان الحفر في البلوكين رقم 8 و10 والعرضين اللذين تقدمت بهما “توتال إنرجيز”.

وقد تمنى رئيس الحكومة “الإسراع في تقديم التقرير ليصار، في ضوء النتائج، البحث في الخطوات المقبلة”.

كذلك جرى البحث في العرض المقدم من شركتي “توتال إنرجيز” و”قطر إنرجيز” في ما يتعلق بتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية في أسرع وقت.