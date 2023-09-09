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ميقاتي يُتابع أوضاع اللبنانيين في المغرب: الجميع بخير

منذ 5 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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تبلّغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر سلسلة اتصالات أجراها بالسفارة اللبنانية في الرباط أنّ جميع اللبنانيين في المغرب بخير في أعقاب الزلزال العنيف الذي هز مناطق في المغرب أمس.

يذكر أنه أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الساعات الأولى من صباح السبت، أن الزلزال الذي ضرب المملكة خلف 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.

وجاء في بيان الوزارة أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

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