ميقاتي يُتابع أوضاع غزة.. ويعقد لقاءات عدّة في جنيف

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، خلال مشاركتهما في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف في سويسرا، وتم البحث في الوضع في غزة والمساعي الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي عليها.

وزير خارجية إيران

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وسفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين، وسفير لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومدير مكتب وزير الخارجية السفير وليد حيدر. وقد تم تبادل الرأي بشأن الأوضاع في المنطقة.

وزير خارجية الأردن

كذلك التقى ميقاتي وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.