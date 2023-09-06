ميقاتي يُشيد بالتعاون بين الجيش واليونيفيل: الحكومة ملتزمة بالقرار الأمميّ

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنة كاملة”.

وخلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، قال ميقاتي إن الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان، وأشاد بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل، داعيًا القوات الدولية إلى العمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة استقبل الجنرال لازارو على رأس وفد من “اليونيفيل” قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور منسق الحكومة لدى القوات الدولية العميد منير شحادة ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

والتقى الرئيس ميقاتي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال، في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وقالت السفيرة دو وال بعد اللقاء: “لقد وصلت للتو إلى لبنان وأقوم بزيارات مجاملة للمسؤولين فيه، وعرضنا في زيارتنا اليوم رؤية الرئيس ميقاتي لمستقبل الأوضاع السياسية في لبنان. ونأمل مع دولة الرئيس أن نشهد انتخاب رئيس للجمهورية قريبًا، إضافة إلى تبني القوانين الإصلاحية في لبنان التي سيكون الاتحاد الأوروبي مسرورًا جدًا في دعم تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ.

والتقى الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون بين بريطانيا ولبنان في ما خص الجيش اللبناني، إضافة إلى دعم القطاع التربوي في لبنان.

كما استقبل رئيس الحكومة سفير دولة قطر الجديد في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، والوزير المفوض علي بن محمد المطاوعة. وشارك في اللقاء مستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

كذلك التقى النائبين محمد سليمان ومحمد يحيى، في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. وتم خلال اللقاء البحث في الشؤون الحياتية لمنطقة عكار.

وقال النائب سليمان بعد اللقاء: كان لقاؤنا مثمرًا، وطالبنا بصيانة الطرق، فنحن على أبواب فصل الشتاء، ولن يتمكن أبناء القرى في المنطقة من الوصول إلى منازلهم، لذلك هناك إلحاح لصيانة بعض الطرق في أسرع وقت ممكن، ومن ضمنه طريق يربط مناطق شمال وادي خالد بالخط العام وهو طريق دولي.

أضاف: وتطرقنا للأمور السياسية، وأكدنا ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت من أجل أن تنتظم الأمور المؤسساتية، لأن البلد لم يعد يحتمل، ونحن دائمًا مع تلاقي اللبنانيين مع بعض فمن دون ذلك لا يمكن انتاج رئيس، فالاصطفافات لا تصل إلى نتيجة، وإن شاء الله يكون هناك رئيس في شهر أيلول وتنتظم الأمور الحياتية.

أما النائب يحيى فقال: قدمنا لدولة الرئيس بعض المطالب الحياتية المحقة، ومنها صيانة الطرق في عكار ، فمنطقة عكار الحدودية محرومة من كل الخدمات.

هذا واستقبل الرئيس ميقاتي النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون مطلبية حياتية.