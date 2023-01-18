الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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ميقاتي يُعلن مقررات الجلسة "الكهربائيّة": نجتمع لخدمة المواطن وليس للمناكفة

منذ ساعة واحدة
ميقاتي خلال تلاوته مقررات الجلسة

ميقاتي خلال تلاوته مقررات الجلسة

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أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس يجتمع لخدمة المواطن، وليس لتأمين شيء لفريق على حساب فريق آخر، ولا للمناكفة، مشيرًا إلى أنّ جلسة اليوم كانت هادئة، وهو حريص على وحدة مجلس الوزراء.

ميقاتي وخلال تلاوته مقررات الجلسة، أعلن أنّه تمّ إقرار مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء، ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار. كما تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء.

وفي الفيديو المرفق، تصريح ميقاتي خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، والتي واكبتها مراسلة “صوت بيروت انترناشونال”.

من جانب آخر، وعند سؤال وزير السياحة وليد نصار عن حضوره جلسة الحكومة، بخلاف قرار التيار الوطني الحر الذي قاطع الجلسة واعتبر أنها غير دستورية، علّق نصار قائلًا: “أنا غير منتسب للتيار، وحضوري اليوم لن يسبب أيّ خلاف مع باسيل وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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