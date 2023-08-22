ميقاتي يُعوّل على أعمال الحفر: نأمل أن تكون الخواتيم سعيدة لنهوض لبنان

ميقاتي مع وفد من "توتال" في السراي

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدًا من شركة” توتال” للنفط بعد ظهر اليوم في السرايا، وذلك في أعقاب الزيارة التفقدية التي قام بها ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم إلى منصة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وضم الوفد المدير العام لـ “توتال انيرجي” في لبنان رومان لامارتينيير، كبير مدراء الشرق الاوسط للاستكشاف لوران فيفيه، وكبير مدراء الاستكشاف والإنتاج لمنطقة آسيا جوليان بوجيه.

كما شارك في اللقاء هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة وسام الذهبي.

وخلال اللقاء جدد رئيس الحكومة التأكيد أنّ بدء أعمال الحفر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، يشكل محطة مضيئة نأمل أن تكون خواتيمها سعيدة في توفير موارد إضافية من شأنها مساعدة لبنان على النهوض من أزماته.

واعتبر أنّ على الجميع التعالي عن الحسابات الشخصية والاعتبارات الخاصة والتعاطي مع المشروع بكونه يشكل إنجازًا لجميع اللبنانيين وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.