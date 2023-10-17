ميقاتي يُندّد بالإجرام الإسرائيلي في مستشفى المعمداني

علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بعد أن استهدف مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح.

وقال ميقاتي: “مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فإلى متى”؟

يشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ ارتكب مجزرة مروّعة جديدة في غزة، مساء اليوم، باستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح، متسببًا بسقوط مئات الشهداء والجرحى. في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على الضحايا، وسط تنديدات دوليّة وعربيّة بدأت تتوالى نظرًا لفظاعة الجريمة.