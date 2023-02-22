ميقاتي يُهنئ السعودية بـ "يوم التأسيس"

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر “تويتر”، “المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس، الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المملكة ونهضتها”.

ميقاتي قال: “نحيي بشكل خاص القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود المملكة بخطى ثاقبة لتحقيق رؤية 2030 والنهوض المستدام على كل المستويات”.

نهنئ المملكة العربية السعودية،بيوم التأسيس الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المملكة ونهضتها.نحيي بشكل خاص القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود المملكة بخطى ثاقبة لتحقيق رؤية2030 والنهوض المستدام على كل المستويات. — Najib Mikati (@Najib_Mikati) February 22, 2023