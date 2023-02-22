الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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ميقاتي يُهنئ السعودية بـ "يوم التأسيس"

منذ ساعتين
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر “تويتر”، “المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس، الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المملكة ونهضتها”.

ميقاتي قال: “نحيي بشكل خاص القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود المملكة بخطى ثاقبة لتحقيق رؤية 2030 والنهوض المستدام على كل المستويات”.

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