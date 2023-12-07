ميقاتي: استهداف الصحافيين يهدف إلى إسكات كل صوت "يفضح العدو"

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “إدانة الكيان الاسرائيلي على استهدافه الطاقم الصحافي خلال عدوانه المستمر على لبنان ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم”.

وتعليقا على التقريرين اللذين أصدرتهما وكالتا “رويترز” و”الصحافة الفرنسية” بشأن استشهاد الصحافي والمصوّر الصحافي في رويترز عصام عبدالله وجرح ستة آخرين هم مصورا “وكالة الصحافة الفرنسية” كريستينا عاصي وديلان كولنز، ومصورا “رويترز” ثائر السوداني وماهر نزيه، مراسلة قناة “الجزيرة” كارمن جوخدار وزميلها المصور إيلي براخيا في الثالث عشر من تشرين الأول الفائت، قال ميقاتي: “إن الإجرام الاسرائيلي لا حدود له، وهذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان. كما أن استهداف المؤسسات الاعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح العدوان الاسرائيلي”.

وأضاف، “الحكومة اللبنانية ستتخذ الاجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها. وقد تواصلت في هذا الاطار مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لاجراء المقتضى”.

وتابع ميقاتي، “كما تواصلت مع وزير الاعلام زياد مكاري الذي باشر الاجراءات العملانية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة. وهو ايضا في صدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان للطلب اليها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين”.

وختم، “رحم الله الشهيد عصام عبدالله وجميع الشهداء الصحافيين والمصورين والعاملين الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي على الجنوب وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى”.