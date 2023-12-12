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ملف النازحين السوريين بين ميقاتي ومفوضية اللاجئين

منذ 13 دقيقة
اجتماع بين ميقاتي ومفوضية اللاجئين

اجتماع بين ميقاتي ومفوضية اللاجئين

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، أنّ “اجتماعنا كان مثمرًا وأهم ما فيه أن مفوضية اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني كامل الداتا المتعلقة بالنازحين، ويجري حاليًا فرز الجداول، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجلين لدى المفوضية، وأستطيع القول إن الأفكار كانت متقاربة”.

وأشار إلى أنّ “لبنان تحمّل القسم الأكبر من عبء النازحين لاعتبارات إنسانية ولكن لا يمكننا الاستمرار في هذا الأمر على حساب لبنان واللبنانيين والدولة اللبنانية، خصوصا وأننا نشهد أن معايير حقوق الانسان تنتهك كما يحصل في غزة”.

وأوضح ميقاتي “أننا نشجع المفوضيّة على تحويل دعمها للنازحين السوريين عبر مشاريع تحفيزية في بلدهم تشجعهم على العودة وليس البقاء كنازحين في لبنان”.

من جهته، شدد غراندي على “أننا نقدر ما يقوم به لبنان في ما خص استضافة النازحين السوريين، والتعاون بناء بيننا وبين الحكومة اللبنانية والأمن العام اللبناني، ولقد أثمرت هذه العلاقة بتسليم الداتا للأمن العام اللبناني”.

وأكّد أنّ “هناك مشكلة نازحين في أكثر من بلد وهذا يشكل تحديا للمفوضية لأن الدعم المادي ليس كما قبل، كما أننا نعتقد بأن الحل الامثل هو في دعم النازحين في سوريا ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت”.

وأعلن غراندي عن التوصل “مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود اللبنانية السورية وهذا ما سيضبط حركة النزوح”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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