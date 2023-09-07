ميقاتي: ملف النزوح والمطار في الجلسة الوزارية المقبلة

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، خلال الجلسة الوزارية التي تعقد في هذه الأثناء في السراي الحكومي إلى أننا: “اليوم على بعد أيام من العاشر من أيلول، وهو تاريخ تشكيل الحكومة ،حكومة “معاً للإنقاذ”، ومع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان الصيغة والكيان، ولا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية”.

وأضاف ميقاتي، “في هذه المناسبة احييكم جميعا وأنتم تتحملون المسؤوليات بجدارة وتقومون بواجباتكم تجاه الوطن وتؤمنون استمرارية الخدمة . ونؤكد “أننا نصرّف الأعمال ولا نتصرف بالوطن”. نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد أن نكون بديلا لأحد”.

وتابع، “تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

وأردف، “وفي هذه المناسبة أؤكد باسمي وباسم الحكومة أولوية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. كما نعرب عن تأييد الدعوة إلى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس”.

وشكر ميقاتي، “الأخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة لسعيهم الدائم إلى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية”.

وتابع، “هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، أهمها تفلّت أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية”.

وأشار إلى أن “الحكومة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي ، ودعا الوزارات والجهات المعنية إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم”.

وقال ميقاتي: “مع بدء العام الدراسي، فإننا نتابع صرخة الأهالي من غلاء الأقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال ، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالإعتبار لدى زيادة الاقساط”.

واستكمل: “إضافة إلى ذلك هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار إلى درسها بشكل يخفف الأعباء عن الأهل ويمكنهم من إرسال أولادهم إلى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.

ولفت ميقاتي إلى أن، “ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب .الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر ، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية و يفرض خللا حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني”.

وختم، “نحن سندرس هذا الملف في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. وأيضا، وبناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، سنعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات”.