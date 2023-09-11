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ميقاتي يمثل لبنان في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2023 1:15 مساءً
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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يمثل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبنان في افتتاح أعمال الدورة ٧٨ العادية للجمعيه العامة للأمم المتحدة في ١٨ الجاري وحتى ٢٦ منه في نيويورك، على رأس وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وديبلوماسيين.

أما النشاط المتعلق بكلمات الرؤساء والملوك وقادة الدول وممثليها سيتم ما بين ١٩ و٢٣ من أيلول الجاري، حيث سيلقي ميقاتي كلمة لبنان في ٢٢ أيلول الجاري.

وعلى هامش أعمال الافتتاح الرسمي سيلتقي ميقاتي العديد من قادة الدول فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.

 

 

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