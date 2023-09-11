ميقاتي: الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات في ملف النزوح

لقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للامن العام الياس البيسري

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام الياس البيسري، بحسب المكتب الإعلامي لميقاتي. وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان.

وأسف ميقاتي لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، “لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلا”.

وشدد على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، مؤكدا أن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، والمطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية.

وكان قد حضر إلى السرايا نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.