ميقاتي: النزوح السوري سيصل إلى أوروبا

كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للـ”LBCI”، أنه “لم يفاتحني أحد من المسؤولين الدوليين باسم العماد جوزاف عون كمرشح رئاسي”.

وأضاف: “لم أسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية أي كلام عن سقوط المبادرة الفرنسية”. وأرى “جموداً دولياً على صعيد مساعدة لبنان مادياً إلى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات”.

ولفت في حديث لـ”الجديد”، إلى أن “لا شك أن دولة قطر تقوم بدور هام وانتخاب رئيس للجمهورية أولوية وشرط أساسي عند الجميع”، موضحا أن “الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس مشروط والأخير رسم مسلك طبيعي لكي يجلس كل الأطراف على طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج”.

وذكر أن “كان هناك حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكنت أشكو له ويرد وينعي لي وفيما يتعلق بأحداث عين الحلوة وأخبرته بأن ما حدث مرفوض ويجب أن يتم وضع حد له”، مشيرا إلى أن “فيما يتعلق بالنزوح السوري الخطر لا يقتصر فقط على لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سوريا إلى خارج سوريا هذا النزف سيصل إلى أوروبا”.

ورأى أن “من لديه إجراءات أفضل لنقوم بها فيما خص النزوح السوري في لبنان فنحن منفتحون وجاهزون للإستماع له والحكومة سبق لها وقامت بالعديد من التدابير على كافة الأصعدة”. وأكد أن “زيارتي إلى سوريا في الوقت الراهن غير مطروحة”.