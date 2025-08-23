ميناسيان: السياسة يجب أن تخدم المصلحة العامة لا الخاصة

أقام كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، عشاءً تكريمياً للصحافة اللبنانية في بطريركية الأرمن الكاثوليك – الأشرفية، بحضور عدد من النقابيين والإعلاميين. في كلمته، أعرب البطريرك ميناسيان عن سعادته بلقاء الإعلاميين، مؤكداً أن الكنيسة الأرمنية متجذّرة في تاريخ لبنان، وأنها كانت على الدوام مساحة للسلام والوحدة.

وأشار إلى الاستعداد لاحتفال تقديس الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان في الفاتيكان في 19 تشرين الأول.

وشكر البطريرك الإعلام على مواكبة أنشطة البطريركية، خصوصاً في مناسبة إعادة جثمان الكاردينال اغاجانيان، مؤكداً أن ذلك جسّد الوطنية الحقيقية ووحدة اللبنانيين.

وشدد على أن السياسة يجب أن تخدم المصلحة العامة لا المصالح الخاصة، داعياً الإعلاميين لأن يكونوا “جسور سلام ووحدة” بين اللبنانيين، وأن ينقلوا الكلمة الصادقة التي تبني وطناً قائماً على الحق والعدالة والمحبة. وختم بالدعاء أن يبارك الرب أعمالهم ليبقوا منارة للحق وصوتاً للضمير الحي.