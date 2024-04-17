ميناسيان زار دريان: ما من عاصفة إلا وتشرق الشمس بعدها

زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه الأب أرام ابراهاميان، ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

حيث تم التداول في تعزيز العيش المشترك والتعاون وتوطيد العلاقات الإسلامية المسيحية، كما جرى البحث في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وبعد اللقاء، قال ميناسان: “قدمنا لسماحته التهنئة بعيد الفطر، وتمنينا له ولكل اللبنانيين أعيادا مباركة، خصوصاً في الظروف الصعبة والمأسوية التي يمر بها لبنان، ولكن الفرح الروحي لا يزال في قلوبنا، وهذا كل ما نتمناه لشعبنا ولوطننا ولإخوتنا في هذا البلد الذي هو مركز لجميع الأشخاص وأصحاب الإرادة الصالحة، وتم التداول في تعزيز العيش المشترك والتعاون وتوطيد العلاقات الإسلامية المسيحية، كما جرى البحث في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية”.

ورداً على سؤال، قال: “أرى أن الوضع في لبنان إيجابي، لأنه ما من عاصفة إلا وتشرق الشمس بعدها وترجع البلد إلى ما كانت عليه وأحسن، وهذا كل ما أتمناه بهذه المناسبة السعيدة”.