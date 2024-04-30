ميناسيان: سنبقى صامدين حتى عودة الحياة الطبيعية

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2024، في معراب بطريرك الأرمن الكاثوليك رافايل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، يرافقه النائب البطريركي العام المونسنيور باتريك موراديان، الأب كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة في الحزب أنطوان مراد.

عقب الاجتماع شكر ميناسيان من سهّل الطريق أمام هذا اللقاء الأخوي، وقال: “بحثنا في المواضيع التي تتعلّق بالمجتمع اللبناني لأهميتها، وفي طليعتها السعي إلى تحقيق الإصلاح والعمل على تحسين الأعمال الخيرية، ولا سيّما أن الجميع يجهد في سبيل إيجاد الحلول الناجعة للمصاعب كلها التي نعيش”. وأمل أن “نتعاون مع بعضنا البعض بروح أخوية للوصول إلى وطن جميل وحياة إجتماعية ومستقبل أفضل”، مؤكدًا “أننا نعيش في هذا الوطن وسنبقى صامدين فيه إلى حين إيجاد الحلول اللازمة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية”.