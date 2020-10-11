مي خريش: أجوبتي في برنامج “سؤال محرج” تمثلني

بعد البلبلة التي اثارتها بأجوبتها، لاسيما فيما يتعلق بتفضيلها إيران على المملكة العربية السعودية، غرّدت نائب رئيس “التيار الوطني الحر” المحامية مي خريش، على صفحتها عبر موقع “تويتر” :”إستضافني الاعلامي طوني خليفة بصفتي الشخصية في برنامجه “سؤال محرج”…لعبة البرنامج تتضمّن فقرة المفاضلة بين دول وشخصيات عامة …أجوبتي كانت جريئة وصريحة…وهي تُمثلني و لا علاقة لها برأي التيار السياسي الذي لي شرف الانتماء اليه…هناك من إجتهد كالعادة لتحريف اجوبتي في غير سياقها”…

إستضافني الاعلامي طوني خليفة بصفتي الشخصية في برنامجه "سؤال محرج"…لعبة البرنامج تتضمّن فقرة المفاضلة بين دول وشخصيات عامة …أجوبتي كانت جريئة وصريحة…وهي تُمثلني و لا علاقة لها برأي التيار السياسي الذي لي شرف الانتماء اليه…هناك من إجتهد كالعادة لتحريف اجوبتي في غير سياقها… — مي خريش (@MayKhreich) October 11, 2020

وفي تعليقه على ما ورد في مقابلة خريش مع الاعلامي طوني خليفة، اكد الوزير والنائب بتكتل لبنان القوي الياس بو صعب لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان “ما ورد على لسان خريش يمثلها شخصيا ولا يمثل موقفنا الذي طالما عبّرنا عنه مرارا تأييدا والتزاما بالمظلة العربية وعلاقة الاخوٍة اللبنانية العربية عبر التاريخ” واضاف “كما اكد اننا لطالما طالبنا بحتمية تبدية المصالح الوطنية وبقوة على حساب اي مصالح طائفية ومذهبية خاصة”.