مي ريحاني تشرح مشروعها لـ"صوت الناس": ما حصل في الجلسة الأولى متفق عليه

رأت المرشحة للانتخابات الرئاسية مي ريحاني أن ما حصل في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية متفق عليه، معتبرة ان “الجلسة خطوة اولى فقط من مسار وفي احدى الجلسات سيطرح اسمي وسنتابع هذا المسار”.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اشعر بالمسؤولية تجاه الشعب اللبناني وبانتماء عميق للبنان واشعر انني استطيع توظيف خبرتي وشبكة علاقاتي العالمية في خدمة لبنان”.

وتابعت: “اختصاصي ربط التربية بالاقتصاد وتمكنت من توقيع عقود مع 40 دولة والانماء العالمي هو ما يحتاجه لبنان اليوم وخبرتي احبّ ان اوظفها من اجل لبنان “.

واضافت: “اتمنى انتخاب رئيس في الفتر الدستورية والّا ندخل في الفراغ “.

واعتبرت ريحاني ان “اي رئيس سيصل الى سدّة الحكم عليه ان يستخدم الدستور كدليل اول واخير والدستور يقول ان السلاح يكون بيد الجيش وقوى الامن وحزب الله شريحة لبنانية وسنتعامل معه بناء على الدستور وهذا لا يعني ان الحلّ سهل ولكنه ليس مستحيلا “.

وقالت: “الخطوة الاولى رقعة اتفاق مع حزب الله نبني عليها تراكميا ولذلك نقول الحلّ سيتطلب وقتا ولكنه ليس مستحيلا وعلينا التعامل داخلية وخارجيا مع حزب الله كالدول الضاغطة والفاعلة وصاحبة القرار معنا وذلك في مصلحة ايجاد حلّ لسلاحه “.

وتابعت: “ان كان القرار مربوطا بالسياسة فلا عدالة ويجب ان يكون القضاء اللبناني مستقلا كي يصل الى العدالة “.

وقالت: “انا مع ان تكون ميزانية الجيش اللبناني اعلى بكثير وبالبداية من دول الخارج لاحقا داخليا ومن مسؤولية الحكم اللبناني اقناع المجتمع الدولي بضرورة تقوية الجيش “.

وتابعت: “اعتبر اننا تناسينا هويتنا فيما لبنان بلد عربي ولا يمكن الا ان يكون لنا علاقات بنّاءة مع العرب ابتداء من الخليج”.

وشرحت: “ان انتخبت رئيسة للجمهورية اطلب من النواب الذين انتخبوني ان يسمّوا رئيسا للحكومة متجانسا معي وان يكون الوزراء وزراء اختصاص وان كنت متفقة مع الحكومة يمكن تنفيذ كل شيء”.

وفي مسألة الودائع قالت: “بحثت مع مستشارين اقتصاديين قضية اموال المودعين وهناك مدى لاعادة اموال المودعين واستراتيجية لاعادتها لـ80 % من المودعين”.