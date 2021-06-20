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مي شدياق: الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام

20 - يونيو - 2021
مي شدياق

مي شدياق

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تمنت الوزيرة السابقة مي شدياق عدم الرد على كلام الوزير السابق جبران باسيل. وقالت في تغريدة لها عبر “تويتر”: “أتمنى عدم التعليق على السخافات، إنما الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام”.

وأضافت: “مقتنع بأن اتهام غيره يبيض صفحته! حال ميؤوس منها ولن ينضج! المجرم بحق الوطن والمسيحيين هو أنت! بطل الـfundraisung”.
وتابعت: “المستغل لمناصب الدولة والLDA اكبر الفضائح، هو أنت! إن لم تستح فافعل ما شئت”.

جدير بالذكر أن باسيل ردّ على تصريح سابق لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سائلاً إياه: ” هل تعتقد أنّك تخفي جريمتك بسكوتك إذا تحجّجت أننا لا نقوم بمعركة حقوق بل نقوم بمعركة مصالح؟”.

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