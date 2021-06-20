مي شدياق: الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام

تمنت الوزيرة السابقة مي شدياق عدم الرد على كلام الوزير السابق جبران باسيل. وقالت في تغريدة لها عبر “تويتر”: “أتمنى عدم التعليق على السخافات، إنما الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام”.

وأضافت: “مقتنع بأن اتهام غيره يبيض صفحته! حال ميؤوس منها ولن ينضج! المجرم بحق الوطن والمسيحيين هو أنت! بطل الـfundraisung”.

وتابعت: “المستغل لمناصب الدولة والLDA اكبر الفضائح، هو أنت! إن لم تستح فافعل ما شئت”.

جدير بالذكر أن باسيل ردّ على تصريح سابق لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سائلاً إياه: ” هل تعتقد أنّك تخفي جريمتك بسكوتك إذا تحجّجت أننا لا نقوم بمعركة حقوق بل نقوم بمعركة مصالح؟”.

أتمنى عدم التعليق على السخافات،إنما الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام!

مقتنع بأن اتهام غيره يبيض صفحته!

حال ميؤوس منها ولن ينضج!

المجرم بحق الوطن والمسيحيين هو أنت!

بطل الfundraisung

المستغل لمناصب الدولة والLDA اكبر الفضائح، هو أنت!

إن لم تستح فافعل ما شئت — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) June 20, 2021