مي شدياق: قضية شهداء المرفأ قضية حق

كتبت الوزيرة السابقة مي شدياق في تغريدة لها عبر تويتر: “ما بيصح الا الصحيح! قضية شهداء المرفأ قضية حق ولا يضيع حق وراءه مطالب! تحية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالصورة:محكمة الاستئناف في بيروت ترفض دعاوى الرد المقدمة من المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت لعدم الاختصاص النوعي،وعليه يعود القاضي البيطار لاستكمال عمله في القضية.”

ما بيصح الا الصحيح!

قضية شهداء المرفأ قضية حق ولا يضيع حق وراءه مطالب!

تحية لأهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت

بالصورة:محكمة الاستئناف في بيروت ترفض دعاوى الرد المقدمة من المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت لعدم الاختصاص النوعي،وعليه يعود القاضي البيطار لاستكمال عمله في القضية. pic.twitter.com/zmAr3BfEnL — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) October 4, 2021