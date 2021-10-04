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مي شدياق: قضية شهداء المرفأ قضية حق

4 - أكتوبر - 2021
مي شدياق

مي شدياق

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كتبت الوزيرة السابقة مي شدياق في تغريدة لها عبر تويتر: “ما بيصح الا الصحيح! قضية شهداء المرفأ قضية حق ولا يضيع حق وراءه مطالب! تحية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالصورة:محكمة الاستئناف في بيروت ترفض دعاوى الرد المقدمة من المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت لعدم الاختصاص النوعي،وعليه يعود القاضي البيطار لاستكمال عمله في القضية.”

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