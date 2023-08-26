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مُخطّط لاغتيالات "خطيرة جدًا".. لبنان ينجو من "الفوضى الكبرى"

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2023 9:45 صباحًا
لبنان - تعبيرية

لبنان - تعبيرية

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كشف المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري عن توقيف شبكة تجسّس لصالح “العدو الإسرائيلي في مطار بيروت مؤلفة من شخصين، حاولت مغادرة لبنان”، واصفًا الخلية بـ”الخطيرة”.

وبحسب صحيفة “اللواء”، فإنّ “العميلين الموقوفين” كانا بصدد التحضير لعمليات اغتيال لشخصيات لبنانية مهمة بترتيبات من العدو الاسرائيلي.

ووفق المعلومات، كانت الخطط تقضي بتوليد حالة من الفوضى الكبرى، ودخول لبنان في وضع خطير جدًا.

إلى ذلك، أشارت صحيفة “نداء الوطن” إلى أنّ شبكة الموساد التي أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة عن توقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي، تتألّف من شخصين يحملان الجنسية الروسية، وأنّ عملية التوقيف حصلت منذ فترة وأحيطت السفارة الروسية في بيروت علمًا بالأمر، ولم يعلن عن الشبكة إلا بعد اكتمال التحقيق.

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