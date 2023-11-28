مُروّج دولارات مُزيّفة في قبضة الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“ضمن إطار مكافحة الجريمة على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل وحدة الشّرطة القضائية في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة عن قيام شخص على متن سيّارة نوع “Skoda” بترويج دولارات أميركيّة مزيّفة على عددٍ من المتاجر في بلدة زوق مصبح.

بتاريخ 25-11-2023، وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من المجموعة كمينًا محكمًا وأوقفت السّيّارة بقيادة المدعو ج. ض. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)، وضبطت في حوزته أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة 500 دولار أميركي.

تم تسليم الموقوف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييّض الأموال، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص”.