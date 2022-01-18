الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 18 يناير 2022 |
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مُروّج ينشط في صور وضواحيها بقبضة شُعبة المعلومات

منذ 3 ساعات
توقيف

موقوف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات في مدينة صور وضواحيها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:

أ. ح. (من مواليد عام 1987، سوري الجنسيّة)
بتاريخ 16-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه داخل محلّه المعدّ لبيع الحلويات في صور.

ضُبِط بحوزته /۷۰۰ / غ. من حشيشة الكيف /150/ غ. من مادة “السالفيا” /1424/ حبّة مخدّرة من نوعي “كبتاغون” و “فراولة”، وميزان إلكتروني، ودفتر “ورق لف” سجائر، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات لزبائن عدّة، بالاشتراك مع آخرين، ضمن مدينة صور وضواحيها. وأضاف أنه يستحصل على المخدّرات من محلّة صبرا ووادي الزينة، كما اعترف بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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