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مُنفّذ عملية سرقة خزنة من منزل في قبضة الأمن

منذ 37 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 31- 07- 2023، دخل مجهولون إلى منزل المواطنة: (ر. ف. من مواليد عام ۱۹۸۳)، الكائن في بلدة غوسطا، وسرقوا من داخله خزنة حديديّة بداخلها ذهب ومصاغ، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. على الفور، كلفت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية بغية تحديد هوية منفذي عملية السّرقة وتوقيفهم. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوياتهم، ومن بينهم الرأس المدبر للعملية، وهو المدعو:

م. س. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.
بتاريخ 11- 09- 2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلّة المريجة، على متن سيارة نوع BMW‏ لون فضي، تم ضبطها. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه بالاشتراك مع شخصٍ آخر، على تنفيذ عملية سرقة الخزنة من المنزل المذكور في غوسطا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع السّيّارة المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكه”.

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