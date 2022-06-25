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نائبا الجمهورية القوية: للتأكد من نجاح الموسم السياحي في جزين

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2022 10:31 مساءً
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عقد نائبا جزين في تكتل “الجمهورية القوية” “غادة أيوب” و”سعيد الأسمر” ، يرافقهما نائب رئيس بلدية جزين سامر عون ومدير المكتب ناجي بو نادر، سلسلة لقاءات في إطار متابعتهما لواقع كافة القطاعات في المنطقة والعمل على تعزيزها واستنهاضها.

واستهلا لقاءاتهما في الجمعية التعاونية للخدمات الزراعية في جزين، وتم عرض لواقع التعاونيات والقطاع الزراعي ثم كانت جولة ميدانية لتفقد براد التفاح وأقسام التعاونية في حضور أعضائها.

ثم زارا رئيس إتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية جزين خليل حرفوش حيث جرى عرض للاوضاع العامة في القضاء وواقع البلديات في ظل الظروف الراهنة.

بعد ذلك عقدا لقاء مع رابطة مخاتير جزين وأعضاء الهيئات الاختيارية وتم التداول في أوضاع القرى الجزينية وحاجاتها.

واختتما لقاءاتهما باجتماع مع أصحاب المؤسسات السياحية تخلله بحث في واقع السياحة في جزين والتحديات التي تواجههم وكيفية تفعيل العمل لإطلاق الموسم السياحي في قضاء جزين.

    المصدر :
  • المركزية

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