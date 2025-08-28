نائب أسترالي يهدّد صحافياً.. ما علاقة أصوله اللبنانية!؟

النائب الأسترالي بوب كاتر يتجادل مع مراسل 9News جوش بافاس خلال مؤتمر صحفي في بريسبان، كوينزلاند، أستراليا، 28 أغسطس 2025

هدد نائب أسترالي مخضرم مراسلا في مؤتمر صحفي حول الهجرة اليوم الخميس، ولوح بقبضته وقال إنه سبق أن لكم أشخاصا تحدثوا عن أصله اللبناني.

ودعا بوب كاتر زعيم حزب كاتر الأسترالي، وهو حزب شعبوي يدافع عن حقوق المزارعين في المناطق الريفية، إلى عقد المؤتمر الصحفي لمناقشة مشاركته المقترحة في (مسيرة من أجل أستراليا) وهي مظاهرة مناهضة للهجرة من المقرر أن تقام في عدة مدن يوم الأحد المقبل.

وقال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي أقيم خارج برلمان ولاية كوينزلاند في برزبين اليوم الخميس “أنت من أصل لبناني”، قبل أن يقاطعه كاتر.

وصرخ كاتر في الصحافي “لا تقل هذا! لأنه يزعجني، وسبق أن لكمت أشخاصا على أفواههم لقولهم هذا” وهو يشير نحو جوش بافاس وهو مراسل يعمل لصالح القناة التاسعة في شبكة التلفزيون الأسترالي.

وأضاف “عائلتي موجودة هنا منذ 140 عاما”.

وقال كاتر “كبحت جماح نفسي اليوم” لأنه لم يلكم الصحفي بالفعل.

وأظهرته لقطات تلفزيونية وهو يصف المراسل فيما بعد بأنه “عنصري”، وتقدم نحوه ولوح بقبضته.

وقال بافاس في بيان بعد الواقعة “خلال عملي بالصحافة لما يقرب من 20 عاما لم أشهد على الإطلاق هذا النوع من رد الفعل من مسؤول منتخب”.

وقالت فيونا دير مديرة الأخبار في الشركة الأم للقناة التلفزيونية إن تهديدات كاتر غير مقبولة وإن اتهامات العنصرية “لا أساس لها ومهينة” وطالبته بتقديم اعتذار.

ويبلغ كاتر من العمر 80 عاما وهو أطول عضو بقاء في المجلس التشريعي الاتحادي في أستراليا ومعروف بآرائه الغريبة.