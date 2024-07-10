نائب الأمين العام لحزب الله: إن أوقفوا في غزة سنوقف وإن أكملوا فسنكمل

أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّ “اليوم لدينا أزمة كبيرة في اعتداء إسرائيل على غزة منذ 9 أشهر، هذا العدوان لم يكن ليطول لولا أنَّ أميركا تدعمه بكل شيء على المستوى العسكري والإعلامي والثقافي والسياسي والرعاية الدولية والضغط على مجلس الأمن، أميركا هي المسؤول الأول عن دعم هذه الجرثومة السرطانية ولولا هذا الدعم لما استطاعت إسرائيل أن تصمد”.

ولفت، في المجلس العاشورائي في مجمع “الإمام الخميني”، إلى أنّه “حالياً يُحكى عن إمكانية أن يكون هناك اتفاق (بشأن غزة)، ولكن إذا بقيت أميركا تتابع بالطريقة نفسها عندها لن يستجيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنَّه يرى أنَّ الأميركيين لا يضغطون عليه الضغط الصحيح، ففي حال ضغط الأميركي بشكل جدي فسيُجبر حتماً على إيقاف الحرب، أمَّا الآن فهم يسهلون له عمل الإبادة والإجرام من خلال قتل الأطفال والنساء في غزة”.

وقال قاسم “بكل الأحوال هذه تجربة 9 أشهر، كان يخطط الإسرائيلي أن ينتهي من غزة خلال 3 أشهر، وها نحن الآن دخلنا الشهر التاسع ولم يستطع أن يحقق شيئاً، وإذا بقي أكثر فلن يستطيع، لأنَّ الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء في الميدان حتى النصر أو الشهادة، في المقابل إسرائيل تنتكس يوماً بعد يوم، وإذا كانت إسرائيل تراهن على أن الفلسطينيين سيتعبون فهذا لن يحصل، أنتم ستتعبون وسيبقى الفلسطينيون جبالاً صامدة تقاتل وتضحي”.

وشدد على أنّه “إذا كانت بعض الدول الكبرى تبحث عن الحل، فالحل يبدأ من وقف إطلاق النار، وأي خيار آخر لا يساعد على الحل، وهنا نحن أمام خيارين إما استمرار القتال وإما وقف إطلاق النار، فلا يوجد خيار ثالث اسمه الاستسلام لأن المقاومة لن تستلم، لذلك العالم لا بد أن يأخذ خياراً، ونحن في لبنان إن أوقفوا في غزة سنوقف وإن أكملوا فسنكمل”.