نائب الرئيس التركي من بعبدا: تركيا مستعدة لتقوم بالمساعدة وتزويد لبنان بكل المستلزمات

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أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا أنه “بعد الانفجار العنيف في بيروت، اتصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وقدم التعازي، وأكد ان تركيا تقف الى جانب لبنان وستقدم له المساعدات”.

وأكد أن ” الفرق التركية للاغاثة تعمل منذ اللحظات الاولى في المرفأ ومساعدتنا مستمرة وتم ارسال حتى الان مستشفيين ميدانيين ومستلزمات ومعدات طبية و400 طن من القمح والمواد الغذائية”.

وأشار أننا حصلنا على معلومات بأن كل المنازل والبيوت والمباني في ضواحي بيروت تكسرت ونعلم ان هناك احتياجات كبيرة، وجدد تأكيده على ان “تركيا مستعدة لتقوم بالمساعدة وتزويد لبنان بكل هذه المستلزمات، وأن تركيا دائما إلى جانب لبنان وشعبه وسنقدم كل العون والتضامن والفرق التركية للاغاثة تعمل منذ اللحظات الاولى في المرفأ”.

وقال أوكتاي:”مساعدتنا مستمرة وتم ارسال حتى الان مستشفيين ميدانيين ومستلزمات ومعدات طبية و400 طن من القمح والمواد الغذائية”

وأضاف أوكتاي:”نقلنا للرئيس عون المعلومات المتعلقة بمستشفى الحروق الذي تمّ إنشاؤه في صيدا ولم يتمّ تشغيله وشدّدنا على ضرورة تشغيله وتركيا مستعدة لإعادة بناء مرفأ بيروت من جديد”.