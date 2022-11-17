الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائب تغييري: المتمسّكون بمعوّض يسعون الى تحسين شروط التفاوض مع حزب الله

منذ 10 ثواني
ميشال معوض

ميشال معوض

A A A
طباعة المقال

لا يخفي عدد من نواب “التغيير” أنّ رفضهم للنائب “ميشال معوّض” سببه الخلاف معه حول عدد من النقاط الاستراتيجية خاصة تلك المرتبطة برؤيته الاقتصادية والمالية.

في هذا الإطار، قال أحد هؤلاء النواب لـ”الشرق الأوسط” رافضًا ذكر اسمه: “لمعوّض رؤيته للوضع الذي وصلنا إليه وللحل، ولنا رؤية مختلفة كليا، كما أننا على قناعة بأن من يدعم معوّض اليوم يعلم أنه غير قادر على تبوؤ سدة الرئاسة، وهم يمسكون بورقته ويحاولون رفع عدد الأصوات التي ينالها لتحسين شروط التفاوض مع حزب الله وحلفائه”.

ويضيف النائب “التغييري”: “حين يحين موعد التسوية الكبرى في الخارج فمعظم من يتمسكون بمعوّض في الداخل سيلتزمون ببنودها، بعد حصولهم كما جرت العادة على حصص ومنافع، مع ارتفاع احتمالات أن تشمل التسوية رئاستي الجمهورية والحكومة”.

ولا يخفي النائب في تكتل قوى “التغيير” “فراس حمدان” أن خلافه وعدد من زملائه مع معوّض “خلاف اقتصادي واجتماعي بالمباشر وبالتحديد في قضية توزيع الخسائر”، لافتًا إلى أن نظرتهم “مخالفة كليا لتوجّه معوض، ونعتبر أن من يتحمّلون المسؤولية هم المصارف وأعضاؤها ومساهموها الكبار والمنتفعون في السلطة والمسؤولية”.

يُذكر أن نائبين من قوى «التغيير» الـ13ـ وهما وضاح الصادق ورامي فنج باتا، يصوّتان لمعوض فيما يرفض البقية حتى الساعة السير به.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ايلي خوري
    ايلي خوري: مستعدون للحوار مع الجميع لبناء الدولة والمستقبل
    وزير البيئة ناصر ياسين
    ياسين: نعمل مع الدول للتشديد على التكيف مع التغير المناخي
    تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان
    كم بلغ عداد الإصابات بالكوليرا في لبنان؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان التركي نور الدين أوتشار
    تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
    انفجار في تركيا
    بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول
    آثار انفجار شارع تقسيم في إسطنبول
    كان يحاول الهرب الى بلغاريا.. اعتقال العقل المدبر لتفجير شارع تقسيم