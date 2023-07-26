نائب حاكم "المركزي" سليم شاهين: لن أستقيل!

بدأ العد التنازلي لخروج حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من الحاكمية التي يشغلها منذ ثلاثة عقود في الحادي والثلاثين من تموز الحالي، في حين استمهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نواب الحاكم الأربعة وهم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، مدة 48 ساعة لدراسة متطلباتهم، قبل حسم موقفهم من الاستقالة التي هددوا بها.

أما النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين أعلن ، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه شخصيًا لن يستقيل، أما زملاؤه الثلاثة فقرارهم عند مرجعياتهم السياسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه خلال لقائه اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيرًا إلى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت عن عقد جلسة يوم الخميس لمناقشة الوضعين النقدي والمالي.