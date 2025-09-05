نائب حزب الله: لا زلنا في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة

أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري أنّه جرى التفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على حضور وزراء الحزب جلسة الحكومة التي تبحث عدة بنود، على أن ينسحبوا عند مناقشة خطة حصر السلاح.

وقال شري في تصريح لقناة “الميادين”: “حتى هذه اللحظة نحن موجودون في الحكومة، وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة”، مضيفاً: “نتعاطى مع هذه الحكومة خطوة بخطوة”.

وأشار إلى أنّ الضغوط الأميركية تصب في اتجاه واحد، معتبراً أنّ “الأميركي يرسم الخطة الإسرائيلية في لبنان وسوريا”.

وشدد شري على أنّ قيادة الجيش اللبناني برئاسة العماد رودولف هيكل حريصة على السلم الأهلي، مؤكداً: “نحن أيضاً حريصون على السلم الأهلي، لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك”.