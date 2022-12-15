نائب حزب الله لـ"صوت بيروت إنترناشونال": لا مانع من الاستعانة الدولية لانتخاب الرئيس

لم تحمل جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية أي جديد في الجلسة العاشرة والاخيرة لهذا العام، فيما رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة بعد انتهاء الدورة الأولى، وفقدان النصاب، من دون أن يُحدّد موعدًا للجلسة المقبلة.

فيما جاء التصويت على الشكل التالي: 38 ميشال معوض و37 ورقة بيضاء و9 الميثاق و8 عصام خليفة و6 لبنان الجديد و3 ملغاة و2 زياد بارود و2 صلاح حنين و2 التوافق و1 ميلاد أبو ملهب و1 شفيق مرعي.

هذا ولفت النائب علي فياض إلى ان خطوط التواصل لا تنقطع بين الكتل والمعنيين ولكن تختلف بين مرحلة واخرى.

وأضاف النائب فياض عقب انتهاء جلسة مجلس النواب، في حديث لصوت بيروت إنترناشونال، بأن فترة الأعياد لن تكون حارة على مستوى التواصل والامور ذهبت الى ما بعد رأس السنة.

ومن ناحية التدخل الخارجي في اختيار الرئيس المقبل للبلاد أشار فياض: نحن لا نمانع بالاستعانة الخارجية، ولكن لا يجوز تدويل هذا الاستحقاق و الاتكال فقط على المبادرات الخارجية، الحل يجب ان يبدأ داخلياً ولا مانع بالاستعانة بالصداقات الخارجية ودائماً ما يحصل هذا، ولكن ان تستجلب قوة من الخارج على المستوى السياسي لوضع يدها على الملف سيزيد الأمور تعقيداً، سيفاقم المشكلة وسيضيف على الانقسام اللبناني انقساماً جديد

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