نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد ابدى اسفه لاستثناء المنطقة من تلزيمات عدد من الطرقات

ابدى نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد رئيس بلدية العماير – رجم عيسى الشيخ أحمد الشيخ، اسفه لاستثناء منطقة وادي خالد من تلزيمات تعبيد عدد من الطرقات في عكار التي تم الاعلان عنها اليوم على الرغم من حاجة المنطقة الملحة لتعبيد طرقاتها.

جاء ذلك في بيان قال فيه : نحن اهالي منطقة وادي خالد والذين ما زلنا نطالب بتعبيد الطريق العام من القبيات حتى قريتي كنيسة وقرحة منذ 1991 وما زلنا على الوعد، علما ان هذا الطريق يمر ايضا بببلدات شدرا ومشتى حسن ومشتى حمود ومعبر دولي بين سوريا ولبنان (معبر البقيعه).

اضاف: “السنا من لبنان عامة وعكار خاصة؟ ، نحن نفتخر اننا عشائر ومن طائفة لبنان الواحد ولسنا كغيرنا نقسم ونجزء حتى تخف التكلفة على المانح، اكان من الدولة او عبر الهبات فلنا حقنا وعليكم واجبات، واننا لن نكون يوما الا مناضلين لاخذ حقنا مهما طال الزمن والايام بيننا”.