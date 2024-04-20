نائب رئيس "التيار": لفرنجية كل الحق بالترشح

شدد نائب رئيس التيار الوطني الحرّ ناجي حايك, اليوم السبت, على أن “الهدف هو انتخاب رئيس متوافق عليه من الجميع”.

وأشار في حديث لـ”صوت لبنان” إلى أن “اللجنة الخماسية نقلت إلى التيار الوطني الحرّ خلال الاجتماع، المرونة التي يتحلى بها الرئيس بري، وعزا سبب غياب السفيرة الأميركية ليزا أ جونسون، عن الاجتماع للعقوبات الأميركية المفروضة على باسيل، وفي الوقت ذاته أكّد اللقاءات الدائمة بين التيار والسفيرة”.

وأوضح أن “التيار مع الحوار، إما الاتفاق على إسم الرئيس أو الذهاب مباشرة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، واعتبر أن لفرنجية كل الحق بالترشح”.

وفي سياق إتفاق مار مخائيل، أكّد أن”صياغة الورقة بطريقة جيدة جدًا، ولكنها لم تنفّذ بالكامل”، وأشار إلى أنها “ليست بدستور، ويمكن تعديلها وتطبيق البنود التي لم تنفّذ”.

وأشار حايك إلى أن “الوزير الياس بو صعب هو من قرّر الانفصال عن التيار لأسباب خاصة”، وأكّد أن “آلية الطرد من التيار هي من أصعب الآليات عل الاطلاق، وأعلن عن نية التيار بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إذا توافرت القدرة الحكومية، وإلا التمديد للمجالس البلدية”.