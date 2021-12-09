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نائب رئيس الحكومة: نحن بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد

9 - ديسمبر - 2021
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي

نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي

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أوضح نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان كانت قصيرة ولم تقتصر على التعارف، بل تم النقاش في السياسات والإستراتيجيات لخطة التعافي الإقتصادي.

وأشار الشامي في حديث تلفزيوني إلى “أننا بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وقال إن “هناك اتفاق على أرقام الفجوة بشكل مبدئي”، لافتًا إلى “أننا سنطلع المواطنين على الخطة فور جهوزها”.

وعن البطاقة التمويلية، ذكر الشامي أن الإستفادة منها تبدأ من شهر آذار ويُستكمل الدفع في كانون الثاني”، مؤكدًا أن “التأخير في إقرارها حصل بسبب التعديلات القانونية”.

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