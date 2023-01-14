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نائب رئيس مجلس النواب يستنكر توقيف وليام نون.. "غباءٌ مشكوك بأمره"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - يناير - 2023 3:52 صباحًا
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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استنكر نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب توقيف الناشط وليام نون بعد استدعائه والتحقيق معه في جهاز أمن الدولة.

وقال بو صعب عبر حسابه على تويتر:

“توقيف وليام نون بهذا الشكل الفاضح غباءٌ مشكوك بأمره وبهدفه غير البريء!
لا تفرض هيبة القضاء بهذه الطريقة،
فالقضاء الذي لم يتحمل كلام وليام المعترض على إخفاقاته ومجلس القضاء الأعلى الذي لم يجد حلاً لاستكمال التحقيق بجريمة المرفأ لا يفرض احترامه بهكذا تصرف وسيهزم أمام وليام وقضيته!”.

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