نائب في التقدمي الاشتراكي للمسؤولين الإيرانيين: "يللي استحوا ماتوا"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2025 12:20 مساءً
الحزب التقدمي الاشتراكي

كتب عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيّب، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “إن زيارات المسؤولين الإيرانيين مؤخراً وقرارات التدخل مجدداً في لبنان، بعد كل الذي جرى، قرارات سطحيّة وغير واقعية وأحلام واهمة”.

وختم: “يللي استحوا ماتوا”.

ومن المقرر أن يصل ممثل المرشد الأعلى الإيراني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت الأربعاء بعد زيارته العراق. وتأتي الزيارة على وقع التصريحات الإيرانية التي رفضت قرار الحكومة بتسليم كلّ سلاح غير شرعي، وعلى وقع تحريك الشارع وارتفاع نبرة نواب “حزب الله” وصولًا إلى التهديد بإسقاط الحكومة.

وأبدى وزير الخارجية يوسف رجّي استياءه من المواقف الإيرانية في الكواليس السياسية، وكان يفضّل ألا تحصل الزيارة وألا يتم السماح للاريجاني بزيارة بيروت.

وذكرت معلومات صحفية أن رئيس الحكومة نواف سلام سيكون حاسماً مع لاريجاني، وسيبلغه استياء لبنان مما يعتبر تدخلاً في الشؤون اللبنانية.

