الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائب في "الحزب" عن احتمال طرح التصويت على نزع السلاح: لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 12:56 مساءً
النائب علي المقداد

النائب علي المقداد

A A A
طباعة المقال

تناول النائب في كتلة “الوفاء للمقاومة”، علي المقداد، مشاركة الثنائي في جلسة مجلس الوزراء وما سبقها من اتصالات مستمرة، مشيرًا إلى “التهويل الإعلامي والسياسي الذي صوّر الجلسة على أنها مفصلية أو تاريخية”.

وأوضح في حديث إذاعي أن “الأَولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار”، متسائلًا: “هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأميركي؟”، منتقدًا في السياق” التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي”.

وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح “حزب الله”، قال المقداد: “لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود”.

وأكد أن “حلّ الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانيًا، بعيدًا من الضغوط الخارجية”، مشددًا على أنّ “الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي”.

وأضاف: “رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤتمن على الدستور، وقد تحدّث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل أن يشير إلى موضوع السلاح باعتباره شأنًا داخليًا لبنانيًا”.

وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، أوضح المقداد أنّها “تحركات عفوية تعبّر عن نبض الشارع”، نافيًا وجود قرار يشبه ما حصل عام 2008 وأدى إلى أحداث 7 أيّار. وختم بالقول: “كفى للبنان أن يعاني مما عاناه سابقًا، وعلى اللبنانيين الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث في حلول مشتركة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    بدءاً من الجمعة... الحرارة ستلامس الـ40 درجة!
    ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك
    وزير العدل عادل نصار
    وزير العدل: من غير المقبول أن يأخذ "الحزب" اللبنانيّين إلى الانتحار معه

    الأكثر قراءة

    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
    لقاء "اللبنانيون الاحرار"
    لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
    النائب نديم الجميّل
    نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!