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نائب قوّاتي يحذّر من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء

منذ 50 دقيقة
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

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حذّر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “سعيد الأسمر” من المحاولات المشبوهة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

ودعا إلى الإسراع في انتخاب رئيس سيادي، إصلاحي، حرّ وغير مرتهن، يحترم الدستور ويلتزم تطبيق كافة بنوده.

وغرّد عبر “تويتر”: “في الذكرى ٣٣ لولادة إتفاق الطائف الذي أوقف الحرب ورسّخ مفهوم الشراكة في الحكم، نحذّر من المحاولات المشبوهة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء وندعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس سيادي، إصلاحي، حرّ وغير مرتهن، يحترم الدستور ويلتزم تطبيق كافة بنوده.

في سياق متصل، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “شوقي الدكاش”، عبر “تويتر”، أن “دعوة المملكة العربية السعودية من خلال سفيرها في بيروت إلى مؤتمر في الذكرى الـ33 لاتفاق الطائف، تجديد لتمسك المملكة باحتضان إرادة معظم اللبنانيين بالعيش معاً وفق أحكام الدستور والشرعية وتطبيق كل مندرجاته”.

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