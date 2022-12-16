الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائب متشائم: أُقفلت كل السبل أمامنا!

منذ 11 دقيقة
بعبدا

بعبدا

A A A
طباعة المقال

أبدى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون في حديث لـ”صوت كل لبنان”، تشاؤمه في “التوصل إلى مخرج في الملف الرئاسي في الوقت الفاصل حتى العام الجديد”، مشيراً إلى أن “مسار الفراغ المتبع في هذين الشهرين، لن يستطيع تحقيق أي تقدم إذا بقينا على النمط نفسه”.

ولفت إلى أن “هناك فرقاً كبيراً بين التعامل مع التدخلات الخارجية من زاوية المصلحة اللبنانية أو انتظار الخارج ليملئ علينا قرارته”. واعتبر أن “الخارج هو عامل مساعد من دون فرض”، لافتا الى ان “زيارات النائب جبران باسيل المتكررة إلى قطر، تأتي في إطار وضع مسار الطريق المقبلة قبل إيصال الرئيس العتيد إلى قصر بعبدا”.

وقال: “أقفلت كل السبل أمامنا في الداخل كتيار الوطني الحر، إذ لم نستطع التوصل مع الحلفاء وحتى مع من لا نلتقي معهم في السياسة، على قواسم مشتركة لدرجة أننا تنازلنا عن ترشيحنا للوصول إلى حل.”

واعتبر أنه “ليست مشكلتنا الوحيدة انتخاب رئيس، لأنه من الممكن أن يتغير البرلمان، ولكن لن نتقدم خطوة واحدة في تغيير مشاكلنا في حال بقينا في سياسة النكد والانقسامات.”

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبدالله
    عبدالله: آن الأوان لوقف مسلسل التعديات على حرمة المستشفيات!
    توقيف
    ينشط بتجارة وترويج المخدرات من داخل شقّته
    الطقس
    إليكم تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!
    عنصر من الجيش اللبناني وجنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) يقفون إلى جانب مركبات لليونيفيل في مدينة العاقبية
    رصاصة في الرأس.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل عن مقتل الجندي الإيرلندي جنوباً