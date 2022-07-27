نائب يؤكد: مستمرّون بالمواجهة!

غرّد النائب ميشال دويهي عبر “تويتر”: “أن يصل الأمر البارحة إلى استخدام لغة رخيصة مع الزميلتين سينتيا زرازير وحليمة القعقور، فهذا تفوّق على ما وصل إليه مستوى بعض النواب من انحدار. مستمرّون بمواجهة من حاولوا إسكات صوت الناس في الشارع ومن يحاول إسكات صوت نواب التغيير داخل المجلس. كل الحب والاحترام والدعم لسينتيا وحليمة”.

وكان ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء 26/7/2022 أولى الجلسات التشريعية للبرلمان اللبناني، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت، التي كانت شاهدة على سجالات حادة سُجّلت بين النواب، وصلت إلى حدِّ الإهانات الشخصية، وعلى اعتراضات طاولت عملية التصويت على مشاريع واقتراحات قوانين، ومشادات كلامية رفعت مستوى الهرج والمرج داخل القاعة.

وأثار حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا جزءاً من الجلسة التشريعية، جلوسا بجانب مستشار الرئيس بري علي حمدان، جملة تساؤلات واستنكارات حين جاء من دون توضيح رسمي بل بتبريرات سياسية مفادها أن وجودها يأتي في سياق متابعتها لقوانين مالية تتعلق ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أما السفيرة الفرنسية آن غريو التي أشيع قبيل الجلسة عن وجودها خلال الجلسة فلم تحضر.