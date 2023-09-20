نائب يتحدث عن مؤامرة كونية تحاك ضد الشعب اللبناني

الأزمة السياسية في لبنان مستمرة ولا حلول في الأفق

كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة “إكس”:

مؤامرة كونية تحاك ضد الشعب اللبناني:

١- لبنان لم يوقّع على اتفاقية اللاجئين عام ١٩٥١.

٢- مفوضية اللاجئين لم تلتزم بمذكرة التفاهم مع لبنان والتي تم توقيعها عام ٢٠٠٣ والتي تنص على إعطاء طالب اللجوء إقامة مؤقتة لسنة واحدة الى حين توطينه في بلد ثالث وإلا فيحقّ للدولة اللبنانية ترحيله بعد انقضاء المدة.

٣- وصل الامر بالـUNHCR الى التعدّي على صلاحيات المخاتير وإصدار إفادات سكن للسوريين المقيمين في لبنان ولا ندري فقد يعطونهم هويات لبنانية يومًا ما”.

وختم: “بتنا أمام خيارين لا ثالث لهما: اما فتح البحر للسوريين باتجاه أوروبا او هجرة منظمة للبنانيين خارج وطنهم ونحن كلبنانيين لن نرضى بالخيار الثاني. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته”.