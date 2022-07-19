نائب يحذر... لإنقاذ ما تبقّى

غرّد النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر”: “ندعو إلى تشكيل خلية أزمة ومعاودة الحوار سريعاً مع رابطة موظفي القطاع العام للوصول إلى حلّ ووقف الإضراب، الناس تعاني والدولة تتفكّك وكرة النار تكبر وتكوي. المسؤولية الوطنية تتطلّب من الجميع تليين المواقف لتحقيق ما هو ممكن لإنقاذ ما تبقى!”.

وكانت اكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر ان الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس لم يقدم اي خطوة ايجابية، إنما المزيد من الانكار والتجاهل والقهر النفسي والمعنوي للموظفين.

وأشارت في حديث إذاعي إلى الاستمرار بالاضراب العام لانه الخيار الوحيد المتبقي للحصول على المطالب.

وأوضحت أن “الاضراب المفتوح مستمر وبعزيمة اكبر لتعمد السلطة اذلال الموظف ولا تراجع”، معتبرة أن “ما تقدمت به الحكومة هو جرم اضافي على ما يرتكب بحق الموظفين”.

من جهة أخرى، أشارت معلومات صحفية الى ان رابطة موظفي القطاع العام تؤكد أنها غير معنيّة بقرارات الدولة والإضراب المفتوح مستمرّ وبوتيرة أكبر رفضاً لـ”تعجرف الدولة بحق الموظف”.