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نائب يحذر: لمحاصرة الكوليرا ومكافحتها عبر التوعية عليها

منذ دقيقة واحدة
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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أكّد النائب حسن مراد “ضرورةَ إيلاء الاهتمامِ التامِّ لمكافحة وباء الكوليرا الذي بدأ بالانتشار في معظم المناطق اللبنانية نتيجةَ التلوث البيئيِّ في المياه، وعدم توفر الشروط الصحية اللازمة”.

وحذّر مراد على هامشِ الحملاتِ الصّحّيّة التي أقامتها جمعيَّةُ “سيّدات الغدِ الأفضل”، والتي حضرها أطباءُ وطلابٌ وأولوياء أمور، في كلٍّ من مراكز “دار الحنان” و”دار الأمان”، و”صلاح الدين”، عمر “المختار” بفرعيه في الخيارة وقب الياس، من “خطورة الأوضاع”، مشيرًا إلى “ضرورة التعاون والتكاتف بين الدولة والمجتمع”.

وختم: “المطلوبُ هو محاصرة الكوليرا ومكافحتها عبر التوعية عليها، ومن خلال تأمين اللقاحات الكافية، والحدِّ من التلوث في المياه التي هي السببُ الرئيس للوباء”.

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