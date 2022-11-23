نائب يحذر من وصول الدولار إلى 75 ألف ليرة!

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر”: “يجب ان يترافق قرار المركزي برفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥٠٠٠ ليرة ابتداء من ١ شباط العام المقبل، مع إجراءات جدية لامتصاص فائض السيولة التي قد يسببها هذا القرار، فقد نشهد حينها ارتفاعا صاروخيا في سعر الدولار الى ما يزيد عن ٧٥ الف ليرة وبخاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار الفراغ الرئاسي”.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد كشف في مقابلة مع قناة الحرة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ 8000 والـ 12000 ابتداء من اول شباط، وقال سلامة نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب.

والعمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول.