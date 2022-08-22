نائب يحذر: هذا سوف يؤدي حتمًا إلى الانهيار الشامل للعملة الوطنية!

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر”: “عدم إقرار الدولار الجمركي لزيادة رواتب القطاع العام يعني ، اما زيادة الكتلة النقدية عبر طباعة المزيد من الأوراق النقدية والتي سوف تؤدي الى ارتفاعات كبيرة في سعر الصرف، او استعمال ما تبقى من احتياطيات في المركزي للجمْ هذا الارتفاع، وهذا سوف يؤدي حتمًا إلى الانهيار الشامل للعملة الوطنية”.

ورفعت حكومة تصريف الأعمال في لبنان الثلاثاء 16/8/2022 قيمة الدولار الجمركي الى سعر 20 ألف ليرة بعد أن كان قبل الأزمة الاقتصادية يستوفى على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار.

وكانت البلاد شهدت خلافاً حكومياً حول قرار تسعير الدولار الجمركي، في ظل التباين في المواقف الوزارية حيال مرسوم رفع سعر الصرف الذي سيعتمد وصولا الى سعر المنصة الرسمية “صيرفة” (حوالي 26 ألف ليرة للدولار) بينما كانت الخزينة تبحث عن التمويل لتصحيح رواتب موظفي القطاع العام الذين أعلنوا الإضراب حتى نيل مطالبهم بعد تآكل رواتبهم غداة الانهيار السريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.