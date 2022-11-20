نائب يحذّر: الشعب متروك لقدره ‏والحل يبدأ من هنا!‏

أعلن النائب نزيه متى أن الفرصة مؤاتية لانتخاب رئيس جديد ‏للجمهورية إذا وُجدت النوايا، فكلما ابتعدنا عن الحادي والثلاثين من ‏‏تشرين الأول، نرمي أنفسنا أكثر في حضن القرارات الدولية. ‏

وأكد متى في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن “القوات ‏اللبنانية” خارج أي مشروع قائم على محاصصة ولن تسير فيه أو ‏توافق عليه ‏تماماً كما في مرحلة انتخاب الرئيس السابق ميشال عون على ‏عكس ما يعتقد كثيرون.‏

وأعاد التمسك بالنائب ميشال معوض كمرشح أساسي لرئاسة الجمهورية ‏والتصويت له في الجلسة المقبلة، لم يسقط إمكانية التلاقي ‏على إسم ‏آخر للمجيء به شرط أن يكون مستعداً للحديث بسلاح حزب الله ‏وإقفال المعابر غير الشرعية واحترام سيادة لبنان وصونها ‏ويحمل ‏رؤية اقتصادية، معتبرا ان سليمان فرنجية هو من الطرف الاخر ‏ويجب اختيار شخص يحفظ كل المواصفات التي نؤيدها وهو ‏من هذا ‏البلد ويعمل لهذا البلد.‏

وفي مرحلة الصمود والثقة والامل، حذر متى من أن الأخطر من ‏الارتطام الكبير هو الانحدار الكامل نحو المجهول والفراغ مشيراً الى ‏‏أن الشعب بالفعل متروك لقدره وهو ما سعى ويسعى إليه الممسكون ‏بزمام الأمور في البلد.‏

وتحدث عن حالة صراع بين مشروعين، الأول يريد استقلال لبنان ‏والآخر يتعمد الاستخفاف بالشعب اللبناني ككل معتبراً أن الحل يبدأ ‏‏بتكوين السلطة من انتخاب رئيس لديه رؤية ويلعب دوره على عكس ‏السنوات الست الأخيرة وما قبلها، حكومة تحاكي الواقع الداخلي.‏‎ ‎