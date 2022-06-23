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نائب يقاطع الاستشارات النيابية... إليكم التفاصيل!

منذ 50 دقيقة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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صدر عن النائب أشرف ريفي البيان الآتي:

“التزاماً للمسؤولية أمام اللبنانيين الذين سيتعرضون للخذلان بسبب التعطيل المستمر قبل التكليف وبعده، أقاطع الاستشارات، في ظل منظومة الخراب والعهد المستعد لحرق البلد لمصلحة الصهر. إن تحالف السلاح والفساد يجدد نفسه بوقاحة، وهو بمثابة نيرون لبنان. سأبقى الى جانب كل السياديين النزهاء الأحرار لإنقاذ وطننا الغالي من هذه المنظومة التي استرهنت لبنان و دمرته. حمى الله لبنان”.

وانطلقت منذ قليل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف تأليف الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس نجيب ميقاتي في حديث له إنه “لن يستبق الأمور بتبنيه حكومة سياسية أو غير سياسية”، وأشار الى ان “هذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين”.

وأوضح ميقاتي أنه “يتمنى أن يحصل التأليف في وقت سريع لافتا الى انه قد يطرح تعديلا لبعض الوزراء والحقائب ولكنه بشكل عام كان مرتاحاً في التعامل مع مكونات الحكومة الحالية”.

كما أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية التوزيع النهائي لمواعيد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الخميس 23 حزيران 2022 لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تعديلات طفيفة أدخلت على الجدول الأول الذي كان وزع قبل أيام.

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