نائب يكشف: أيلول شهر مِفصلي.. وأنا متفائل

في الوقت الذي بات فيه الإستحقاق الرئاسي عرضة للتكهّنات البعيدة كل البعد عن المعلومات والمعطيات الحقيقية، على خلفية عودة عملية “شدّ الحبال” بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول بعض الملفات في المنطقة، تقدّم الوضع الأمني على ما عداه لجهة القلق من تداعيات الوضع المتفجِّر الذي ساد الأيام الماضية في مخيم عين الحلوة، بحيث تعثّرت فيه محاولات وقف النار بين المتقاتلين لمرات عدة. وقد تزامن ذلك، مع تحذيرات عدة من إمكانية تحرّك بعض الخلايا النائمة في أكثر من مخيم، تدعمها بعض المجموعات التكفيرية.

وفي هذا الإطار، رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم رياشي، ورداً على سؤال عن خلفيات مطالبة سفارة المملكة العربية السعودية رعاياها لمغادرة لبنان حفاظاً على أمنهم، أنه من حق السفارة السعودية، أو أي ممثلية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لرعاياها، لا سيما إذا كان الوضع بالدقّة التي يعيشها لبنان هذه الأيام.